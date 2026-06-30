Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheitsfahrt mit dreirädrigem Kleinkraftrad in Brake

Delmenhorst (ots)

Polizeibeamte der Polizei Brake haben am Montagnachmittag, 29. Juni 2026, einen alkoholisierten Fahrer eines dreirädrigen Kleinkraftrades kontrolliert.

Gegen 13:10 Uhr verständigten Zeugen die Polizei Brake und meldeten in der Kirchenstraße einen Mann, der Passanten beleidigt haben soll.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Brake konnte den 75-jährigen Braker mit einem dreirädrigen Kleinkraftrad antreffen und ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,60 Promille.

Der 75-Jährige wurde in der Folge zur Dienststelle gebracht, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zudem stellten die Polizeibeamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Gegen den Mann wurden ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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