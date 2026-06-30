Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen dem Dreieck Stuhr und Brinkum +++ zwischenzeitlich Vollsperrung eingerichtet

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg ist am Dienstagmorgen, 30. Juni 2026, eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum kurzzeitig voll gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 30-jährige Frau aus Bremen gegen 08:20 Uhr mit einem VW die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache auf einen verkehrsbedingt haltenden Sattelzug auf.

Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Brinkum und Groß Mackenstedt, die mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort waren, aus dem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde zunächst auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. Letztlich erfolgte der Transport der schwer verletzten 30-Jährigen mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.

Der 38-jährige Fahrer des Sattelzuges aus Lübeck blieb unverletzt.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der Auflieger des Sattelzuges war nicht mehr einsatzbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Hamburg zunächst voll gesperrt werden. Bereits kurze Zeit später konnte der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Bergungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen, sodass die Autobahn wieder uneingeschränkt befahrbar ist.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Unfallursache aufgenommen.

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