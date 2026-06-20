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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Geldbörsendiebstähle in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Vormittag des 19.06.2026 ist es in Delmenhorst zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen gekommen. Tatorte waren jeweils Verbrauchermärkte in der Annenheider Straße und der Bremer Straße sowie ein öffentlich zugänglicher Gehweg in der Stedinger Straße. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurden unaufmerksame Momente der Geschädigten genutzt, um die Geldbörsen aus mitgeführten Taschen und Einkaufswagen zu entwenden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden. Es ergeht hier nochmals explizit der Hinweis, Geldbörsen, Handtaschen, Rucksäcke sowie persönliche Gegenstände in Einkaufswagen nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Achten Sie stets auf Ihre Wertsachen, um Diebstählen vorzubeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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