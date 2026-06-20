Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Drei Personen bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Holdorf leicht verletzt

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Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Holdorf sind am Freitag, 19. Juni 2026, gegen 16:00 Uhr, drei Personen leicht verletzt worden.

Ein 24-jähriger Mann aus der Nähe von Köln war mit einem Ford auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs und kam kurz vor der Anschlussstelle nach links von der Fahrbahn ab. Nach Kollisionen mit den mittleren Schutzplanken schleuderte der Ford nach rechts auf den Hauptfahrstreifen, wo es zum Zusammenstoß mit dem Sattelzug eines 46-Jährigen aus dem Westerwald. Anschließend schleuderte der Ford zurück und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.

Im Ford erlitten der 24-jährige Fahrer, eine 18-jährige Mitfahrerin aus Bremerhaven und ein 27-jähriger Mitfahrer aus Unna leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren, die sie aber noch am selben Tag wieder verlassen konnten. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Durch den Unfall entstanden Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war zunächst eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück erforderlich. Später konnte die Unfallstelle über zwei Fahrstreifen passiert werden. Die Freigabe war erst nach der Bergung des Pkws möglich. Bis ungefähr 18:00 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf zu Verkehrsbehinderungen.

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