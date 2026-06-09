Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ergänzung zur Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 72-Jährigen aus Kirchhatten

Delmenhorst (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6289865

Im Rahmen der andauernden Suche nach dem seit Freitag, 05. Juni 2026, vermissten 72-jährigen Mann aus Kirchhatten hat die Polizei am heutigen Tag umfangreiche Suchmaßnahmen am Tweelbäker See durchgeführt.

Mit einem großen Kräfteaufgebot wurde insbesondere der Uferbereich des gesamten Tweelbäker Sees in Oldenburg rund um den Fundort des dem Vermissten zugeordneten Rucksacks intensiv abgesucht. Die Suchmaßnahmen führten bislang jedoch nicht zum Auffinden des Mannes.

Die Polizei setzt die Ermittlungen und die Suche nach dem 72-Jährigen weiterhin fort und bittet die Bevölkerung nach wie vor um Mithilfe.

Der Vermisste Gerd P. ist höchstwahrscheinlich mit seinem blauen Elektro-Krankenfahrzeug unterwegs. Wer den Mann gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei über den Notruf 110 oder die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

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