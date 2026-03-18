Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik des Zuständigkeitsbereiches der Polizei Brake für das Jahr 2025

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Delmenhorst (ots)

Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hat am Mittwoch, 18. März 2026, die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025 vorgestellt.

+++ Hinweis zur diesjährigen Verfahrensweise der Veröffentlichung +++

Im folgenden Text werden zunächst einige Angaben gemacht, die sich auf den gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch beziehen.

Im Anhang stehen den Pressevertreterinnen und Pressevertretern anschließend die genauen Fallzahlen für den Zuständigkeitsbereich der Polizei Brake in Form eines Pressehandout zur Verfügung. Zudem finden Sie dort eine gesonderte Datei mit Grafiken zum Download.

Die genauen Fallzahlen für die den Bereich Nordenham, Stadt Delmenhorst und den Landkreis Oldenburg sind in gesonderten Pressemeldungen zu finden.

Bei Rückfragen oder dem Wunsch eines persönlichen Gespräches steht die Pressestelle jederzeit zur Verfügung.

+++ Zitat vom Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch +++

Der Leiter der Polizeiinspektion, Carsten Hoffmeyer, äußert sich zur Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 wie folgt: "Die aktuellen Zahlen bestätigen: Der Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch gehört weiterhin zu einer sicheren Region für die Bürgerinnen und Bürger. Insgesamt weniger registrierte Straftaten und eine erhöhte Aufklärungsquote von über 67 Prozent stehen für die engagierte und hochprofessionelle Polizeiarbeit unserer Kolleginnen und Kollegen. Dafür gilt ihnen mein ausdrücklicher Dank. Gleichzeitig ist klar: Wir bleiben aufmerksam. Wir analysieren Entwicklungen sehr genau und handeln entschlossen, wenn sich Kriminalität verändert oder das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung betroffen ist."

+++ Entwicklung der Fallzahlen für die gesamte Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch +++

In dem gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch sank die Zahl der bekannt gewordenen Fälle von 15.615 (2024) auf 15.481 (2025).

+++ Aufklärungsquote für die gesamte Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch steigt +++

In der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch konnten im Jahr 2025 insgesamt 10.516 Fälle aufgeklärt werden.

Damit wurde die Aufklärungsquote auf 67,9 Prozent erhöht. Sie liegt damit deutlich über dem landesdurchschnitt von rund 62 Prozent.

Ein Fall gilt dann als aufgeklärt, wenn für eine rechtswidrige (Straf-)Tat nach dem polizeilichen Ermittlungsergebnis eine mindestens namentlich bekannte oder auf frischer Tat ergriffene Person festgestellt worden ist. Die Aufklärungsquote (AQ) bezeichnet das prozentuale Verhältnis von aufgeklärten zu bekannt gewordenen Fällen im Berichtszeitraum.

+++ Auch Häufigkeitszahl sinkt +++ Neben den bekannt gewordenen Fallzahlen ist auch die Häufigkeitszahl für die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch auf 5.120 (2024: 5.147) im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Zur Errechnung der Häufigkeitszahl (HZ) werden die bekannt gewordenen Fälle auf 100.000 Einwohner umgerechnet. Damit wird die Kriminalitätsbelastung für unterschiedliche Regionen vergleichbar. Die HZ drückt die durch die Kriminalität verursachte Gefährdung aus.

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