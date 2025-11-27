Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sicherstellung mutmaßlichen Diebesguts auf der Autobahn 1 in Harpstedt +++ Suche nach Eigentümern

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Bereits am Sonntag, 16. November 2025, haben Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 1 in Harpstedt mögliches Diebesgut sichergestellt. Nun wird nach den rechtmäßigen Eigentümern gesucht.

Die Beamten waren auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs und kontrollierten auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener einen VW mit Anhänger eines 31-jährigen Mannes aus Rumänien. Auf dem Anhänger transportierte dieser einen abgemeldeten Pkw, der bis unter das Dach mit Werkzeugen beladen war. Angaben zur Herkunft der Werkzeuge machte er zunächst nicht. Wegen des Verdachts des Diebstahls kontaktierten die Beamten die Staatsanwaltschaft Oldenburg, die eine Durchsuchung des Fahrzeugs und die Beschlagnahme möglichen Diebesguts anordnete. Eine Kabeltrommel konnte dabei einem Diebstahl aus einem Schuppen in Goldenstedt zugeordnet werden. In der Zwischenzeit konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 31-Jährige den transportierten Pkw an einer Anschrift in Ahlhorn abgeholt hatte. Weil zu vermuten war, dass sich dort weitere rechtswidrig erlangte Gegenstände befinden würden, wurde erneut die Staatsanwaltschaft Oldenburg kontaktiert. Bei der angeordneten Durchsuchung der besagten Anschrift wurden weitere Werkzeuge sichergestellt.

In diesem Zusammenhang wird nun nach weiteren Geschädigten möglicher Diebstähle gesucht, die vermutlich vorrangig im Raum Vechta begangen worden sind. Wer Gegenstände, die auf der Homepage der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

(https://www.pd-ol.polizei nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_delmenhorst_oldenburg_land_wesermarsch/sichergestellte_beschlagnahmte_gegenstande/)

im Detail einzusehen sind, erkennt, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen. Hier wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell