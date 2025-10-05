PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ganderkesee - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person 04.10.2025, 11:40 Uhr

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, um 11:40 Uhr ist es in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Eine 65jährige Mercedesfahrerin aus Ganderkesee wollte vom Parkplatz des Raiffeisenmarktes die Westtangente in die Birkenallee überqueren und hat dabei die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 69jährige Skodafahrerin aus Ganderkesee übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Skodafahrerin leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden wird auf 17.500, - EUR geschätzt.

