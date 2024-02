POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jährigen aus Jaderberg

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen sind am Wochenende in die Grundschule in der "Lange Straße" in Ganderkesee eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Samstag, 24. Februar 2024, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 25. Februar 2024, 21:00 Uhr, verschafften sie sich durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Hier beschädigten sie ...

mehr