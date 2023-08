Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Vermisste Person in Lemwerder +++ Polizei veröffentlicht ein Foto des vermissten Mannes und bittet um Unterstützung

Delmenhorst (ots)

Die Polizei in Brake sucht einen Mann aus Lemwerder und bittet nun die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 43-jährigen

Andreas KOCH

aus Lemwerder. Der letzte Kontakt zu ihm bestand am Donnerstag, 17. August 2023. An diesem Tag befand er sich aufgrund einer starken Alkoholisierung in einer hilflosen Lage und wurde nach Hause begleitet. Seitdem haben die nahen Angehörigen nichts mehr von ihm gehört. Seine Schwester meldete ihn am Dienstag, 22. August 2023, bei der Polizei als vermisst.

Bis zum heutigen Donnerstag, 24. August 2023, wurde mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Lemwerder nach dem Vermissten gesucht. Beteiligt war auch deren Rettungshundestaffel. Auf der Weser suchte die DLRG Berne mit einem Sonarboot nach Hinweise auf die vermisste Person. Erfolgreich waren die Suchmaßnahmen nicht.

Durch teilweise einschneidende Erlebnisse in der nahen Vergangenheit befindet sich der Vermisste vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Eine Gefahr für sein Leben kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb wird nun mit einem Foto nach dem Vermissten gesucht.

Wer die Person gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell