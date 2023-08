Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tag der offenen Tür bei der Polizei in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Nach vielen Jahrzehnten in den denkmalgeschützten Gebäuden der Herrlichkeit und verteilten Standorten in der Stadt, hat das Polizeikommissariat Wildeshausen vor gut zwei Jahren eine neue Heimat gefunden. Mit der offiziellen Einweihung am 21. Juli 2021 wurde in der Daimlerstraße 7a in Wildeshausen eine moderne und zukunftsfähige Dienststelle in Betrieb genommen, in der die Beamtinnen und Beamten unter einem Dach arbeiten und im Interesse der Sicherheit ihren Dienst versehen.

Nach rund zwei Jahren unter neuer Anschrift öffnen sie die Türen und laden alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür ein.

"Als Polizei Wildeshausen ist es uns ein Anliegen, für die Menschen in unserer Region da und ansprechbar zu sein und freuen uns umso mehr, dass wir jetzt - für kleine wie große Besucherinnen und Besucher - die Türen unseres neuen Dienstgebäudes öffnen können, um einen Blick hinter die Kulissen unseres Berufes zu ermöglichen. So zeigen wir nicht nur unseren Wach- und Gewahrsamsbereich, sondern - von der Verkehrsprävention über das Diensthundetraining bis hin zur Tatortarbeit - auch, wie spannend und abwechslungsreich der polizeiliche Alltag ist", gibt Kommissariatsleiter Nils Wiebusch einen kleinen Einblick in die Programmpunkte, die für alle Altersgruppen und unterschiedliche Interessen etwas vorhalten.

So warten neben vielen Live-Vorführungen und einem bunten Kinderprogramm viele Einsatzfahrzeuge aus der Blaulichtfamilie, ein Überschlagsimulator, eine Laserstrecke und ein Rausch-Parcours auf die Besucherinnen und Besucher. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Der Tag der offenen Tür findet am

Sonntag, 27. August 2023,

ab 11:00 Uhr,

in der Daimlerstraße 7a, 27793 Wildeshausen, statt.

