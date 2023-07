POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person in Großenkneten-Ahlhorn

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Mittwoch, 05. Juli 2023, in ein Einfamilienhaus in Charlottendorf-Ost eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinwiese von Zeugen. In der Zeit von 09:15 bis 13:00 Uhr öffneten sie mit Werkzeugen eine Tür des Hauses in der Straße "Lagerdamm", zwischen der ...

mehr