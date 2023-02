Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Vermisste Jugendliche aus Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Seit Mittwoch, 01. Februar 2022, 17:15 Uhr, gilt eine Jugendliche aus Ganderkesee als vermisst.

Die 15-Jährige aus Ganderkesee besucht eine Schule in Bookholzberg und kehrte am Mittwoch nach Schulschluss nicht nach Hause zurück. Sie meldete sich anschließend bei ihren Erziehungsberechtigten und gab an, sich am Hauptbahnhof in Bremen aufzuhalten. Der Kontakt zu ihr brach daraufhin ab.

Anfangs war nicht von einer Gefährdung der Jugendlichen auszugehen. Zwischenzeitlich hat sie aber Nachrichten verschickt, wonach sie gegen ihren Willen festgehalten und geschlagen werden soll.

Wer die abgebildete Jugendliche gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 an die zuständige Polizei in Wildeshausen oder die jeweils örtlich zuständige Dienststelle zu wenden.

