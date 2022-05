Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem entwendeten Pkw in Ahlhorn +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 01. Mai 2022, befuhr gegen 07.20 Uhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw VW Golf die Kleiststraße, kam beim Linksabbiegen nach rechts von der Straße ab und kollidierte in einem kleinen Waldstück mit mehreren Bäumen. Anschließend flüchtete der Unbekannte fußläufig vom Unfallort. Eine Fahndung verlief negativ. Die Überprüfung des Pkw ergab, dass dieser zuvor in Cloppenburg entwendet worden war. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Gesamtschadenshöhe wurde auf 12500 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Unfallzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

