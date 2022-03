Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lkw-Diebstahl in Jaderberg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 09. März 2022, in einem Zeitraum von 22:05 Uhr bis 22:20 Uhr, wurde ein blauer Lkw Mercedes mit einem gelben Kran in der Straße "An der Bahn" in Jaderberg entwendet.

Der Lkw, mit dem amtlichen Kennzeichen BRA-JH 219, stand verschlossen auf einem dortigen Firmengelände und wurde in dem oben genannten Zeitraum durch eine unbefugte Person von dem Firmengelände in Richtung der dortigen Score-Tankstelle gefahren.

Bislang führten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des Lkw. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/99810 von der Polizei Nordenham entgegengenommen. Sollte der Lkw im Verkehr oder abgestellt an einer Örtlichkeit festgestellt werden, melden Sie dies bitte unmittelbar der Polizei.

