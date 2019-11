Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Falsche Vodafone-Mitarbeiter im Bereich Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake warnt aktuell vor falschen Vodafone-Mitarbeitern, die im Landkreis Wesermarsch unterwegs sein sollen.

Ein vermeintlicher Vertreter konnte bereits am Freitag, 22. November 2019, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr, mit seiner Betrugsmasche aus einer Wohnung in der Mühlenstraße Bargeld entwenden.

Unter dem Vorwand, den Internetanschluss überprüfen zu wollen, gewährte eine 45-Jährige dem vermeintlichen Vodafone-Mitarbeiter Zutritt zu ihrer Wohnung. Sie ließ ihn daraufhin unbeobachtet in das Wohnzimmer, um die Anschlüsse zu überprüfen. Nach etwa zehn Minuten verließ der unbekannte Vertreter die Wohnung wieder.

Erst am Abend stellten die Bewohner fest, dass Bargeld aus einem Portemonnaie, welches sich im Wohnzimmer befand, entwendet wurde.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen in Tatortnähe machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (1404351).

Bitte warnen Sie Ihre Angehörigen, Nachbarn und Bekannte vor dieser Betrugsmasche. Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnungen oder Häuser. Im geringsten Zweifel rufen Sie die Notrufnummer 110 an, damit die Polizei vor Ort die Identität der Personen und deren "Echtheit" überprüfen kann.

