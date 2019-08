Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl von Bargeld aus Wohnhaus in Lemwerder +++ Wer kennt den Täter?

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Mann, der aus einem Wohnhaus Bargeld entwendet hat.

Am Donnerstag, 23. Juni 2019, in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter eine unverschlossene Doppelhaushälfte in der Deichstraße in Lemwerder. Die Hausbewohner befanden sich zu dieser Zeit im Garten. Aus der Küche entwendete der Täter einen geringen Bargeldbetrag.

Mithilfe einer Zeugin konnte eine Phantomzeichnung des unbekannten Täters angefertigt werden. Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zu dem Mann auf der Phantomzeichnung machen können.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeistation Lemwerder unter der Telefonnummer 0421-67498 entgegen (604554).

Rückfragen an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell