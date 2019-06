Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein blauer VW Up wurde am Dienstag, 04. Juni 2019, in der Straße 'Tiefel' in Nordenham beschädigt.

Der Pkw stand zwischen 07:00 und 17:00 Uhr kurz vor der Einmündung zur Lunestraße am Fahrbahnrand. Als die Halterin zu ihrem Kleinwagen zurückkehrte, stellte sie Schäden auf der linken Seite der Motorhaube und über dem linken Vorderrad fest. Die Höhe des Schadens wurde auf ungefähr 1.000 Euro beziffert.

Vermutlich wurden die Schäden durch einen vorbeifahrenden Rad- oder Kradfahrer verursacht, der sich im Anschluss vom Unfallort entfernte. Zeugen oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (653986).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell