POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Männer schießen mit Luftgewehr auf Dose +++ Durchsuchung führt zudem zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Am Montag, 03. Juni 2019, 14:00 Uhr, war eine Zeugin auf Grünflächen von der Düsternortstraße in Richtung Breslauer Straße unterwegs. Im Bereich der Straße 'Am Stadion' sah sie zwei Männer, die mit einem Luftgewehr auf einen Gegenstand schossen.

Die verständigten Beamten der Polizei Delmenhorst konnten auf einem Hintergrundstück zwei Delmenhorster, 18 und 24 Jahre alt, antreffen. Nachdem in ihrer Nähe eine offensichtlich beschossene Cola-Dose gefunden wurde, räumten sie den Vorwurf ein.

Das Luftgewehr hatten sie im Keller des 24-Jährigen versteckt. Dort wurden zudem noch zwei Schreckschusswaffen und einige Gramm Kokain und Marihuana gefunden.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Beide müssen sich zudem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

