Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung Landkreis Oldenburg: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Großenkneten. Am Sonntag, den 02.06.2019, gegen 00:05 Uhr, kontrollierten Beamte in der Vechtaer Straße in Ahlhorn den PKW eines 32-jährigen Fahrzeugführers aus Lastrup. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 2,31 Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

