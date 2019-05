POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Großenkneten: Blitzeranhänger in Brand gesetzt +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Der mobile Blitzeranhänger des Landkreises Oldenburg war in der Buchenallee Ecke Wildeshauser Straße, B213, in Großenkneten Ahlhorn positioniert, als er am Donnerstag, den 30. Mai 2019, von unbekannten Tätern in Brand gesetzt wurde.

Gegen 22:55 Uhr setzen aufmerksame Bürger die Feuerwehr über den Brand in Kenntnis. Die unverzüglich eintreffende Streife der Polizei Ahlhorn konnte des Feuer zunächst eindämmen, bevor es von den Kräften der Feuerwehr Ahlhorn letztendlich gelöscht wurde.

Bislang ist das Ausmaß des Schadens nicht bekannt. Polizeiliche Ermittlungen werden zeigen, ob das Fotomaterial ausgewertet werden kann.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941146 in Verbindung zu setzen (634484).

