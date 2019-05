Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannte Täter brechen in IGS Delmenhorst ein +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Integrierte Gesamtschule im Pestalozziweg in Delmenhorst eingebrochen.

In der Zeit von Samstag, 25. Mai 2019, 10:00 Uhr bis Sonntag, 26. Mai 2019, 16:00 Uhr, verschafften sich die Täter durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zum Schulgebäude. Im Inneren wurden dann weitere Türen aufgebrochen und mehrere Räumlichkeiten durchsucht.

Es wurden Bargeld und Wertgegenstände entwendet. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Es werden Zeugen gesucht, die in dem oben genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221 - 1559362 entgegen genommen (616569).

Rückfragen bitte an Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell