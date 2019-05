Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub auf Sonnenstudio +++ Fahndung mithilfe der Öffentlichkeit

Delmenhorst (ots)

Wie bereits berichtet, haben zwei maskierte Täter am Dienstag, 12. Februar 2019, gegen 20:45 Uhr, einen Raub auf ein Sonnenstudio in der Hindenburgstraße in Delmenhorst ausgeübt.

Die beiden Täter betraten kurz vor Ladenschluss das Sonnenstudio. Einer der Täter hielt eine schwarze Pistole in Richtung der hinterm Bedienungstresen stehenden Angestellten und entnahm Bargeld in Schein- und Münzgeld aus der Kasse. Das Geld wurde in eine vom zweiten Täter mitgeführten Stofftüte gefüllt. Danach verließen die beiden Täter das Studio und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben, Details zur Kleidung können den Bildern entnommen werden:

Täter 1:

- ca. 20 - 25 Jahre alt - ca. 185 cm groß - O-Beine - dunkle Stimme

Täter 2:

- ca. 17 -20 Jahre alt - ca. 178 - 180 cm groß - blasser Teint

Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (179952).

