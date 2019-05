Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Bienenvölker entwendet +++ Weitere Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Wie bereits berichtet, wurden in Großenkneten im Zeitraum von Donnerstag, 16.Mai 2019, bis Samstag, 18. Mai 2019, drei komplette Bienenvölker samt Kasten und Honig entwendet.

Aufgrund des ersten Zeugenaufrufs hat sich eine Zeugin gemeldet, die am Samstag, 18. Mai 2019, gegen 19:00 Uhr, einen grauen SUV mit Anhänger am Tatort gesehen hat. Auf den sehr kleinen Anhänger wurden die drei Kästen verstaut, um dann mit dem Gespann in Richtung Sager Esch wegzufahren.

Hinweise von weiteren Zeugen, die am Samstag ein derartiges Gespann mit auffallend kleinem, einachsigen Anhänger gesehen haben, werden unter der Telefonnummer 04435/91919-0 entgegengenommen (580178).

