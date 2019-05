Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung PK Nordenham +++ Sachbeschädigungen an drei Pkw

Delmenhorst (ots)

Stadland. In dem Zeitraum von Freitag, 10.05.2019, 15:00 Uhr, bis Samstag, 11.05.2019, 07:50 Uhr, wurden in Stadland - Rodenkirchen, Wohngebiet der Schlesier Straße drei Pkw beschädigt. In allen Fällen wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Zusätzlich wurde bei einem der Fahrzeuge auf unbekannte Weise eine größere Delle in der Kofferraumklappe verursacht. Der Schaden wird derzeit auf insgesamt 2500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadland, Tel.: 04732-389, in Verbindung zu setzen. (549342 549350 549406)

