Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall auf der B213 in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Eine junge Frau aus Vechta wurde am Dienstag, 07. Mai 2019, gegen 16:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B213 in Ganderkesee leicht verletzt.

Die 23-Jährige befuhr mit ihrem Kleinwagen die B213 von Delmenhorst in Richtung Wildeshausen. Im Bereich der Havekoster Straße wurde ihre Vorfahrt durch einen 72-Jährigen aus Prinzhöfte missachtet. Der Mann befuhr mit seinem SUV die Harpstedter Straße. An der Einmündung zur B213 stoppte er seinen Pkw zunächst. Beim Versuch, die B213 in Richtung Havekoster Straße zu queren, kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 23-Jährigen.

Sie erlitt Prellungen am Oberkörper und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Ihr Pkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wurde auf 10.000 Euro beziffert.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell