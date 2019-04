Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung PK Brake vom 20.04.2019

Delmenhorst (ots)

Berne: Alkoholisiert gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren

Am Freitagmittag stieß ein 51-jähriger Berner mit seinem Pkw beim Ausparken in der Straße Motzener Fähre gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Die eingesetzten Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers fest. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Ferner wurde der Führerschein des Unfallverursachers in amtliche Verwahrung genommen. Schadenshöhe ca. 800 Euro

