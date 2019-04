Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand eines Reitstalls mit angrenzender Scheune

Delmenhorst (ots)

Wardenburg. Am heutigen Tag, gegen 13:36 Uhr, geriet in Wardenburg, Ortsteil Astrup, im Schehnberger Weg, ein Reitstall mit angrenzender Scheune, auf dessen Dach sich eine großflächige Solaranlage befand, in Brand. Auf dem Grundstück fand ein Reitturnier statt. Eine Besucherin dieses Turniers entdeckte den Brand des Gebäudes.

Der Brand ist nach derzeitigem Ermittlungsstand an einem in der Scheune befindlichen Trecker entstanden und griff auf das Gebäude über. Die Ursache für die Brandentstehung ist noch unklar.

Eigenständige Löschversuche durch den Besitzer blieben erfolglos. Insgesamt sind vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht worden.

Die derzeitige Schadenshöhe kann noch nicht genannt werden.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Im Einsatz haben sich insgesamt 120 Feuerwehrkräfte befunden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell