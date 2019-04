Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Reifen von zwei Fahrzeugen in Nordenham zerstochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Erst am gestrigen Mittwoch wurde eine Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw in Nordenham zur Anzeige gebracht.

Demnach wurden in der Zeit von Sonntag, 14. April 2019, 19:30 Uhr, bis Montag, 15. April 2019, 08:00 Uhr, zwei Pkw beschädigt, die auf einem Grundstück in der Albert-Schweitzer-Straße geparkt waren. An einem Pkw wurden alle vier, am anderen Pkw zwei Reifen zerstochen. Der entstandene Schaden wurde auf 1.500 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen (451012).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell