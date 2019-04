Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahren unter Drogeneinfluss+++ leichtverletzte nach Unfall in Moorsee+++

Delmenhorst (ots)

Unter Drogeneinfluss gefahren

Nordenham. Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch die Polizei am Donnerstag gegen 17:40 Uhr ein 38-jähriger Nordenhamer festgestellt, der unter Drogeneinfluss mit seinem BMW die Viktoriastraße befuhr. Eine von ihm genommene Blutprobe zeigte positiv auf Betäubungsmittel an, sodass ihm das weitere Führen von Fahrzeugen in naher Zukunft untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

.

Leichtverletzt nach Unfall

Moorsee. Eine 18-jährige Stollhamerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen leicht verletzt. Sie befuhr gegen 07:15 Uhr mit ihrem Twingo die L 860 in Richtung Ellwürden, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier überfuhr sie ein Verkehrszeichen und ein Weidegatter. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Twingo und kam seitlich im Straßengraben zum Stillstand. An dem Pkw entstand Totalschaden.

