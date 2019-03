POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Im Verlaufe des gestrigen Tages, 16.03.2019, um 15:19 Uhr, kam es im Bereich der Oldenburger Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der unfallverursachende 34-jährige Iraker fuhr mit seinem Volkswagen Passat aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr. Hierbei übersah er den Mercedes-Benz eines herannahenden 36-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es zu einem geschätzten Gesamtschaden von 35.000 Euro.

Delmenhorst: Randalierer landet im Polizeigewahrsam

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Samstags, 17.03.2019, randalierte ein 46-jähriger Iraker in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Breslauer Straße. Nachdem der alkoholisierte Mann sich auch in Anwesenheit der Polizei nicht beruhigte, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt, um seinen Rausch auszuschlafen. Ihn erwartet jetzt eine Rechnung für den unfreiwilligen Transport und die Übernachtung bei der Polizei.

