Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkwauf der A 1

Delmenhorst (ots)

Am 15.03.2019, 18:52 Uhr, wurde der Autobahnpolizei Ahlhorn mitgeteilt, dass auf der A 1, im Bereich Bakum, ca. 2000 m vor der Anschlussstelle Vechta in Fahrtrichtung Osnabrück, ein Gegenstand auf dem mittleren Fahrsteifen liegen soll. Noch bevor die eingesetzte Funkstreife den gemeldeten Ort erreichte, überfuhren drei Pkw-Fahrer eine ca. 70 X 80 cm große Platte aus Aluminium und beschädigten ihre Fahrzeuge erheblich. Bei den Fahrzeugführern handelte es sich um eine 31-jährige Frau und einen 30-jährigen Mann aus Hamburg sowie einen 62-jährigen Mann aus Wenden, Kreis Unna. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Hinweise auf den Verlierer der Metallplatte liegen bislang nicht vor.

