POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Eine Verkehrsunfallflucht in Delmenhorst konnte am Montag, 11. März 2019, gegen 10:00 Uhr, schnell aufgeklärt werden.

Ein 72-jähriger Mann aus Ganderkesee wollte in der Straße 'Am Vorwerk' mit seinem Skoda in eine Parklücke fahren und stieß dabei rückwärts mit einem bereits geparkten Nissan zusammen. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von jeweils 500 Euro.

Nach dem Zusammenstoß setzte der Verursacher seine Fahrt fort und sucht sich eine andere Parklücke. Da der Unfall aber von den Eigentümern des beschädigten Nissans beobachtet wurde, konnte der 72-Jährige schnell ausfindig gemacht werden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

