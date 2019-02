Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Delmenhorst (ots)

Am heutigen Tage, Freitag, den 22.02.2019, um 09:39 Uhr, kam es in der Ahlhorner Straße auf Höhe des Westrings zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Wildeshauserin fuhr mit ihrem Nissan die Ahlhorner Straße in stadtauswärtige Richtung. Von dieser beabsichtigt sie nach links auf den Westring abzubiegen. Dabei unterschätzt sie die Geschwindikeit einer mit einem Mercedes entgegenkommenden 23-Jährigen aus Großenkneten. Es kommt zu einem Zusammenstoß, bei dem sich beide Unfallbeteiligte leicht verletzten. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entsteht ein geschätzter Sachschaden von 8000 Euro. Die Fahrbahn musste durch Mitarbeiter des Bahnhofs gereinigt werden.

