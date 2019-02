Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 51-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee bei einem Verkehrsunfall am Montag, 18. Februar 2019, gegen 6:40 Uhr, zu.

Die 51-Jährige beabsichtigte, mit ihrem BMW von der Straße Neu Holzkamp nach links in die Wildeshauser Landstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 34-Jährigen, ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee, der mit seinem Seat auf der Wildeshauser Straße in Richtung Wildeshausen unterwegs war und nach links in die Wiggersloher Straße abbiegen wollte.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 51-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Schaden wurde etwa auf 5.000 Euro geschätzt.

