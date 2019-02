Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kaninchen ausgesetzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Samstag, 09. Februar 2019, gegen 20:45 Uhr, wurden auf der Wache der Polizei Delmenhorst zwei Kaninchen abgegeben, die ausgesetzt aufgefunden worden sind.

Der 25-jährige Finder hatte diese zuvor in einem orangefarbenen Karton mit der Aufschrift "Kerem" in der Yorkstraße mitsamt Stroh und Möhren entdeckt. Hierbei handelte es sich um zwei braun-weiße Zwergkaninchen. Die Tiere konnten wohlbehalten an ein Tierheim übergeben werden.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (197437).

