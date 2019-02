POL-DEL: LK Wesermarsch: Körperverletzung in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Einer mutigen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine Körperverletzung in Elsfleth keine schlimmeren Folgen hatte.

Sie griff am Mittwoch, 13. Februar 2019, gegen 20:10 Uhr, in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ein, die sich im Bereich Wurptstraße/Oberrege ereignete. Ein bislang noch unbekannter Mann schlug einem 32-jährigen Elsflether dabei ins Gesicht, stieß ihn zu Boden und trat dann noch auf sein Opfer ein. Durch lautes Rufen machte die Zeugin auf sich aufmerksam und sorgte so für eine Beendigung der Auseinandersetzung.

Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Die Polizei sucht nun nach der bislang unbekannten Zeugin und dem Täter, der sich mit einem Fahrrad vom Tatort entfernte. Hinweise nimmt die Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen (185178).

