Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit Fußgänger in Elsfleth +++ Pkw-Fahrer gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht einen jungen Mann, der am Mittwoch, 13. Februar 2019, in der Hafenstraße in Elsfleth einen Verkehrsunfall mit einem Fußgänger hatte.

Gegen 09:15 Uhr ging der 73-Jährige den Parkplatz der dortigen Postfiliale entlang, als er von einem rückwärts über den Parkplatz fahrenden silbernen VW angefahren wurde. Der Fußgänger stürzt daraufhin zu Boden und verletzt sich unter anderem leicht am Knie.

Der junge Mann mit dunkelblondem Haar, kam dem 73-Jährigen zu Hilfe und brachte ihn nach Hause.

Der Pkw-Fahrer oder Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 04401/935-115 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen (182345).

