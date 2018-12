POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 09.12.2018

Delmenhorst (ots) - Trunkenheit im Straßenverkehr / Trunkenheitsunfall / Beleidigung

Am Samstag, 08.12.2018, um 23:19 Uhr, wurde die Polizei Nordenham zu einer Sachverhaltsaufnahme nach Rodenkirchen gerufen. Nach der Schilderung des 47-jährigen Porschefahrers, war dieser beim Befahren des Mittenfelder Weges von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben geraten. Mit Hilfe eines Anwohners konnte er aus dem Pkw geborgen werden. Dieser fuhr ihn dann nach Rodenkirchen. Von dort wurde die Polizei Nordenham verständigt, um den Unfall im Nachhinein aufnehmen zu lassen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde eine deutliche Alkoholbeeinträchtigung festgestellt. Ein vorläufiger Atemalkoholwert von 1,52 Promille wurde festgestellt, so dass Folgemaßnahmen angeordnet werden mussten. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen beleidigte der Fahrzeugführer die aufnehmenden Beamten auf das Übelste. Im verunfallten Fahrzeug war ein Hund zurückgeblieben, der vor der Bergung in Obhut genommen werden musste. Eine hinzugezogene, tiersachkundige Person wurde ebenfalls von dem 47-jähigen massiv beleidigt. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde eingezogen, die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

