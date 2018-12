POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 09.12.2018 - Nachtrag

Delmenhorst (ots) - Wildeshausen: Verkehrsunfall mit leichtverletzte Person

Am 07.12.2018, um 20:30 Uhr, ist es in Wildeshausen/ OT Kleinenkneten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 67jährige Fahrerin eines Opel Agila wollte von einem Parkplatz einer Gaststätte auf die Goldenstedter Straße einfahren. Dabei übersah die aus Dinklage stammende Fahrzeugführerin einen in Richtung Goldenstedt fahrenden Pkw VW Passat. Es kommt zu einem Zusammenstoß, wodurch die Fahrerin, sowie die drei Mitfahrerinnen im Alter von 61, 65 und 72 Jahren leicht verletzt wurden. Die Fahrerin kam zudem zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der 41jährige Fahrer des VW Passat aus Twistringen blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 4.000,- EUR geschätzt.

PK Wildeshausen



Tel.: 04431-941115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell