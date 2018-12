POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein Müllwagen war am Montag, 03. Dezember 2018, 09:05 Uhr, in einen Verkehrsunfall in Hude verwickelt.

Die Fahrerin des Müllwagens, eine 25-jährige Frau aus Edewecht, befuhr mit ihrem Lkw die Lindenstraße und wollte auf die Parkstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf einer 48-jährigen Frau aus Berne.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Pkw-Fahrerin leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden an den beiden Fahrzeugen wurde auf 2.500 Euro geschätzt.

Zum Unfallhergang wurden gegensätzliche Angaben gemacht. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise werden von der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegengenommen (1444880).

