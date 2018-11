POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kontrolle eines BMWs +++ Ausschließlich jugendliche Insassen

Delmenhorst (ots) - Konsequenzen hatte die Kontrolle eines 5er BMW am Montag, 19. November 2018, 06:40 Uhr, in Delmenhorst für drei Jugendliche.

Beamte der Polizei Delmenhorst stellten den Pkw in der Liegnitzer Straße fest. Als der Streifenwagen in die Straße bog, setzte sich der BMW in Bewegung und wurde mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Görlitzer Straße gefahren. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Pkw in der Bürgermeister-Koch-Straße stoppen.

Im Fahrzeug befanden sich drei minderjährige Jungen. Dabei wurde der BMW von einem 15-Jährigen aus Delmenhorst gefahren. Beim Beifahrer handelte es sich um einen 15-jährigen Jungen aus Ganderkesee, im Fahrzeugfond saß ein 14-jähriger Delmenhorster.

Der 15-jährige Fahrzeugführer war natürlich nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Am BMW waren zudem Kennzeichen angebracht, die als gestohlen galten. Der 15-Jährige gab an, dass Fahrzeug käuflich erworben und mit diesen Kennzeichen versehen zu haben. Der BMW wurde zunächst beschlagnahmt.

Gegen den Jungen wurden mehrere Verfahren eingeleitet. Unter anderem muss er sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls, Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.

Alle drei Insassen wurden zur Klärung des Sachverhalts mit zur Dienststelle genommen.

Die Ermittlungen brachten zutage, dass die Jugendlichen mit einem Vorfall bei einem Autohandel in Wietzen (LK Nienburg/Weser) in Verbindung stehen könnten, bei dem auch vier Fahrzeuge in Brand gerieten. Der Sachschaden in diesem Fall wurde auf mindestens 40.000 Euro geschätzt.

Die drei dringend tatverdächtigen Jugendlichen wurden vernommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Durch die eingeschaltete Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde das Vorliegen von Haftgründen geprüft. Nach Abschluss der Prüfung wurde kein Haftbefehl beantragt.

Die Jugendlichen wurden am Nachmittag aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, die Ermittlungen gegen sie werden fortgeführt.

