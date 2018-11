POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mann befriedigt sich in der Graft-Therme

Delmenhorst (ots) - Ein 27-jähriger Mann aus Weyhe fiel am Mittwoch, 14. November 2018, 19:50 Uhr, in der Grafttherme in Delmenhorst auf.

Er hielt sich im Sauna-Bereich auf, begab sich in die Nähe von unbekleideten Frauen und begann, sich zu befriedigen. Die gerufenen Beamten stellten die Personalien des Mannes fest und setzten das gegen ihn ausgesprochene Hausverbot durch.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell