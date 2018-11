POL-DEL: LK Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Ganderkesee-Immer +++ 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag, 12. November 2018, 16:30 Uhr, in Ganderkesee-Immer ereignet.

Eine 66-jährige Frau aus Ganderkesee war mit ihrem Opel auf der Stüher Straße in Richtung Ganderkesee unterwegs. Kurz nach Passieren der Einmündung zur Hengsterholzer Straße kam ihr in einer leichten Linkskurve ein Kradfahrer entgegen. Dieser hatte beim Durchfahren der Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren, kam zu Fall und rutschte über den Asphalt in den Gegenverkehr.

Das Motorrad prallte gegen die Front des Pkws und wurde danach nach links abgewiesen. Der Fahrer des Motorrades prallte ebenfalls gegen die Fahrzeugfront und wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Nachdem er geborgen war, wurde er vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gefahren. Die Verletzungen des 18-jährigen Mannes aus Ganderkesee wurden als lebensbedrohlich eingestuft.

Die Fahrerin des Pkws galt zunächst als unverletzt, musste im Laufe des Rettungseinsatzes aber doch von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Ihre drei Mitfahrer, alle aus Ganderkesee, blieben unverletzt.

Am Unfallort waren drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ganderkesee, Havekost und Hengsterholz waren mit 45 Kameraden und sechs Fahrzeugen vor Ort.

Die Unfallstelle ist aktuell für den Verkehr gesperrt.

