POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr

Delmenhorst (ots) - Pech hatte ein 44-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel am Montag, 09. Juli 2018. Er war mit seinem Audi A3 auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs als gegen 12:00 Uhr zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener ein Reifen am Auto platzte. In der Folge kollidierte sein Pkw mit der Mittelschutzplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein Lkw-Fahrer, der die Situation schnell erkannte, zog mit seinem Fahrzeug ebenfalls auf den linken Fahrstreifen und sicherte die Unfallstelle ab. So war es kurz danach gefahrlos möglich, das Unfallfahrzeug nach rechts auf den Seitenstreifen zu bewegen.

Die verständigten Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem zeigte er körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum berauschender Mittel hindeuteten. Ein durchgeführter Test zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Kokain, THC und Amphetamine an.

Gegen den Mann wurden Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Um die Beeinflussung durch Betäubungsmittel beweisen zu können, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt war beendet.

Die am Audi entstandenen Schäden wurden auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Zusätzlich entstanden Schäden an den Mittelschutzplanken, die mit 1.000 Euro angegeben wurden.

