POL-DEL: LK Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Winkelsett

Delmenhorst (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Winkelsett. Der 28-jährige Mann aus Beckeln war am Donnerstag, 05. Juli 2018, um 06:40 Uhr, auf der Straße Mahlstedt in Richtung Wildeshausen unterwegs.

Beim Überholen mehrerer Fahrzeuge bemerkte er den entgegenkommenden Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Wildeshausen zu spät. Trotz des Versuchs noch nach rechts einzuscheren, kam es zur Berührung zwischen dem Motorrad und dem Pkw.

Der Motorradfahrer verlor im Anschluss die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit einem vorausfahrenden Pkw zusammen. Danach kam der Motorradfahrer zu Fall. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen aus Wildeshausen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein folgendes Fahrzeug wurde noch durch Trümmerteile beschädigt.

Die Fahrbahn war im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt und konnte erst um 08:40 Uhr nach Bergung der verunfallten Fahrzeuge wieder freigegeben werden.

Es wird noch nachberichtet.

