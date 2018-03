POL-DEL: Verkehrsunfall in Hude+++ Unfallverursacher in Brake nach Zeugenaussagen festgestellt+++

Delmenhorst (ots) - Landkreis Oldenburg / Hude. Lediglich geringer Sachschaden ist am Donnerstag, 01. März 2018, gegen 14:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude entstanden. Dabei befuhr ein 31-jähriger Mann aus Hude mit seinem Kleinwagen die Parkstraße. Durch die tief stehende Sonne übersah er das verkehrsbedingte Abbremsen eines vorausfahrenden Kleinwagens einer 30-jährigen Frau aus Hude. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch den ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro entstanden ist. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn leiteten sie ein Strafverfahren ein.

Landkreis Wesermarsch/ Brake. Durch aufmerksame Zeugen konnte eine Verkehrsunfallflucht in Brake aufgeklärt werden. Am Donnerstag, den 01. März 2018 wurde gegen 10:40 Uhr, ein geparkter Pkw in der Weserstraße beschädigt. Der Unfallverursacher, ein 51-jähriger Mann aus Brake, touchierte diesen Pkw als er mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Obwohl der Mann durch Zeugen auf den Zusammenstoß hingewiesen wurde, entfernte er sich mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Die gerufenen Polizeibeamten aus Brake konnten den Verursacher an seiner Wohnanschrift antreffen und entsprechende Schäden an seinem Pkw feststellen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell