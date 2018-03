POL-DEL: PK BAB Ahlhorn: Sicherstellung von "Haschkeksen"

Delmenhorst (ots) - Wildeshausen. In der Nacht zu Donnerstag, gegen 0.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte auf der A 1, auf der Raststätte Wildeshausen, einen Pkw aus Hamburg. Die beiden Insassen, ein 27-Jähriger und eine 19-Jährige aus Hamburg, gaben an, sie hätten in den Niederlanden einen Kurzurlaub gemacht. Auf dem Rückweg hätten sie sich für den Eigengebrauch mit Keksen eingedeckt, die jedoch Cannabis enthielten. Da es sich bei den Keksen um verbotene Betäubungsmittel handelt, mussten die beiden Fahrzeuginsassen ihren Einkauf abgeben. Die Polizisten stellten die Tüte mit etwa einem kg Keksen sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 27-Jährigen ein.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell