POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfall mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Elsfleth. Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend, gegen 21.58 Uhr, in der Straße Wehrder ereignet. Ein 41 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Elsfleth musste mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt warten. Dies übersah der hinter ihm fahrende 26 Jahre alte Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Elsfleth. Er konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Bei diesem wurde der 41-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

