POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Sachschaden +++ Pkw übersehen +++ Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Wardenburg. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, in Achternholt gekommen, als eine 35-jährige Frau aus Bösel mit ihrem PKW vom Wassermühlenweg auf die Böseler Straße abbog. Beim Abbiegen übersah die Frau einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten PKW eines 45-Jährigen aus Oldenburg und stieß mit diesem zusammen. Der PKW des Oldenburgers musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzt insgesamt 5000 Euro.

.

Großenkneten. Am Dienstag, gegen 10.05 Uhr, wollte ein 85-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem PKW von einem Grundstück auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden PKW eines 34-Jährigen aus Schortens und stieß mit diesem zusammen. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt geschätzten 8500 Euro.

.

Hatten. Am Dienstag kam es in Kirchhatten, gegen 8.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Wildeshausen sowie einer 55-jährigen PKW Fahrerin, ebenfalls aus Wildeshausen, als die die 55 Jährige die Hauptstraße in Richtung Oldenburg befuhr. Die Frau wollte auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links abbiegen, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der 32-Jährige, der hinter der Frau fuhr. Er fuhr auf den PKW der Frau auf. Die Frau wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt geschätzten 5500 Euro.

